Nek in concerto al Carlo Felice

Lunedì 23 dicembre 2019 Nek (Filippo Neviani) si esibirà al teatro Carlo Felice di Genova nell'ambito del tour "Il mio gioco preferito". Un’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le hit che in oltre venticinque anni di carriera hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo, in scaletta.

Il nuovo album di inediti "Il mio gioco preferito - parte prima" (distribuito da Warner Music Italy), composto da sette tracce ed entrato direttamente ai vertici della classifica degli album più venduti della settimana, è il primo capitolo del nuovo progetto discografico di Nek. Nei brani dell’album, l’artista si allontana dall’impronta elettronica del suo precedente album per andare, invece, all’essenzialità degli strumenti, creando un album fortemente umano e suonato.

L’album, prodotto e arrangiato dallo stesso Nek insieme a Luca Chiaravalli e Gianluigi Fazio, è stato anticipato dal singolo La storia del mondo, attualmente in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Questa la tracklist: La storia del mondo, Mi farò trovare pronto, Alza la radio, Cosa ci ha fatto l’amore, Il mio gioco preferito, Musica sotto le bombe, Mi farò trovare pronto (Di fronte a te) con Neri Marcorè.