I Negrita portano al Politeama il tour per i 25 anni di carriera

Per celebrare nel migliore dei modi i loro 25 anni di rock ‘n’ roll e dopo la partecipazione al 69esimo Festival di Sanremo, i Negrita tornano in tour: il concerto a Genova si svolgerà giovedì 16 maggio 2019 al Politeama Genovese. In scaletta, tutti i grandi classici del gruppo con l'aggiunta di brani che difficilmente, o mai, la band ha eseguito dal vivo in passato.

Questo nuovo tour prende il nome di "La Teatrale": una scelta - quella di esibirsi nei maggiori teatri italiani e in luoghi di particolare fascino e importanza storica - che richiama apertamente le date che, nel 2013, li videro protagonisti di 64 sold out consecutivi.

Nati, cresciuti e ostinatamente rimasti fedeli alla provincia d’Arezzo e uniti da un’amicizia e da una passione rare, i Negrita sono uno dei gruppi rock più influenti e meno catalogabili del panorama musicale italiano degli ultimi venticinque anni. Nonostante la continua evoluzione stilistica, una delle loro caratteristiche primarie, il loro sound è rimasto unico e riconoscibile nel tempo, soprattutto grazie alla solidità tecnica e interpretativa, ma anche alla voglia di creare una propria peculiare identità, che prescindesse dal genere musicale suonato.