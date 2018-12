Concerto di Natale del Coro Monte Bianco al Govi

Musica per scaldare il cuore, per ravvivare il quartiere e per augurare a tutti buon Natale, nonostante le difficoltà.

Sabato 22 dicembre 2018, alle ore 21, si terrà il tradizionale Concerto di Natale del Coro Monte Bianco presso il teatro Govi di Bolzaneto.

Ospite di quest'anno, il River Sound Gospel Choir di Torino.

Ingresso libero.

Immagine di copertina: foto di archivio