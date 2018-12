Concerto di Natale e caccia al tesoro in via San Vincenzo

Sabato 8 dicembre, in via San Vincenzo, all'incrocio con via Colombo, dalle 17 alle 18 si terrà un concerto di musiche natalizie e arie celebri in collaborazione con l'associazione Nicolò Paganini.

Sempre in zona, dalle 8 alle 20 caccia al tesoro dedicata ai più piccoli.

Evento a cura del Civ San Vincenzo Chic.