Motta in concerto al GoaBoa

Motta arriva al GoaBoa Festival venerdì 20 luglio 2018, all'Arena del Mare del Porto Antico. L'artista scrive le nuove canzoni - presenti in scaletta - mettendo il cuore sul tavolo, e con il secondo album si riafferma autore ispirato e sincero.

"Vivere o morire" è il titolo del nuovo album del cantante, uscito per Sugar, che entra direttamente ai primissimi posti della classifica dei dischi e al primo dei vinili più venduti in Italia. Del disco inoltre, sette brani su nove sono entrati nella top 10 della Viral Chart Italia.

In radio, il singolo estratto “La Nostra Ultima Canzone”, è top 30 della classifica radio Airplay Earone. “Vivere o Morire”, disponibile in cd, vinile, su Spotify e tutte le piattaforme digitali, è il secondo album del polistrumentista e cantautore toscano che ha esordito con “La fine dei vent'anni”, Targa Tenco per la miglior Opera Prima.

“Vivere o Morire” è una dichiarazione vera e propria, una prova di forza che emana dalla foto di copertina, il suono imploso e nervoso delle canzoni, un titolo forte, senza compromessi. È il desiderio dichiarato di farsi ascoltare per intero, dalla prima all’ultima canzone.

“Vivere o Morire” è stato prodotto, registrato e mixato tra Roma, New York e Milano, da Motta e Taketo Gohara.