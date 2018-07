Morgan live a Villa Croce

Nell’estate genovese il concerto di Morgan arriva come una bellissima sorpresa. L’appuntamento è per il 28 luglio nella suggestiva cornice del parco di Villa Croce. In scaletta, i successi di sempre. Il biglietto costa 20 euro

Marco Castoldi, per tutti Morgan, è oggi un autore e musicista maturo, che riesce a dare il meglio di se stesso dal vivo. 46 anni, di Milano, in occasione del concerto del capoluogo ligure, Morgan ripercorrerà la sua carriera, facendo sognare almeno due generazioni di fans. E a ricordarci il personaggio-Morgan sono le sue parole: «Tutti sono interessati solo ai soldi, fanno le cose per soldi, muovono il culo per soldi, amano e odiano per soldi. Io ai soldi ci penso poco perché privilegio le idee, la ricerca, l'arte, e infatti fino ad ora, o mi hanno fregato, o io mi sono fatto fregare. Ma fatto sta che di famiglie me ho mantenute parecchie a conti fatti, e senza neanche sapere chi fossero. Non consiglio la mia modalità a chi nella vita corre per far soldi. C'è un vantaggio però, che quando mancano, io sono tranquillo, perché la mia ricchezza è fatta di altro: di sguardi, di parole dolci e di note».

Anche a Genova, confermerà di essere dei cantautori, interpreti e musicisti di maggior talento sulla scena nazionale. Oltre che un personaggio a tutto tondo: innamorato della musica e del suo pubblico.

Il concerto è organizzato da Momentum Events.