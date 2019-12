I Modà in concerto all'RDS Stadium

I Modà portano il loro "Testa o Croce Tour" a Genova, all'RDS Stadium. L'appuntamento è martedì 24 marzo 2020.

I live saranno caratterizzati da una scenografia pensata ad hoc e una scaletta che unisce i grandi successi, agli ultimi brani dei Modà, che sono già entrati nel cuore del pubblico.

Dopo aver pubblicato tre album di discreto successo e aver partecipato con il brano Riesci a innamorarmi al Festival di Sanremo 2005, nel 2011 la band sale alla ribalta con l'album Viva i romantici, che vende oltre 450.000 copie in Italia trascinata dai singoli di successo La notte, Sono già solo e Come un pittore, quest'ultimo in duetto con Pau Donés dei Jarabedepalo. Nello stesso anno i Modà partecipano al Festival di Sanremo 2011 con il brano Arriverà, in duetto con Emma, e arrivano al secondo posto nella competizione. Partecipano anche al Festival del 2013, arrivando al terzo posto con Se si potesse non morire. Il brano anticipa il loro quinto album Gioia, pubblicato alcuni giorni dopo l'esibizione. Nel novembre 2015 esce il sesto album di inediti Passione maledetta. Nel giugno 2019, dopo 4 anni di assenza, esce il nuovo singolo Quel sorriso in volto, che anticipa l'album Testa o croce.