Miss Humanroot porta il suo "Illusion Tour" ai Giardini Luzzati

Sabato 8 settembre alle ore 21 Miss Humanroot porterà la sua pop dance sul palco dei Giardini Luzzati - Spazio Comune accompagnata dalle sue sue inseparabile ballerine Lady B e Lady S. Successivamente, il ritmo del RapLabVicoMele.

Ingresso libero.

Una serata in favore dello Ius Soli.

Humanroot Temidola Awosika, in arte Miss Humanroot, è un'artista italo-africana, nata in Nigeria nell’Aprile del 1996 e residente in Italia, a Milano, dall’età di tre anni con la sua famiglia.

Pochi mesi fa ha pubblicato il suo primo singolo intitolato “Illusione Legale”, con il quale è diventata la voce di chi come lei si batte per il riconoscimento dello Ius Soli.

A 12 anni inizia gli studi di recitazione in una compagnia teatrale. Dopodiché vince una borsa di studio per frequentare l’accademia “Oliver Twist” dove si perfeziona in canto, danza, recitazione e con cui ha l’opportunità di esibirsi al “Piccolo Teatro Strehler". Questa formazione le ha permesso di diventare una ballerina professionista e di esibirsi per numerosi artisti nigeriani di livello internazionale, in alcuni dei loro concerti durante i tour italiani (Iyanya, Mc Galaxy, 2face). Ha fatto inoltre parte della crew del cantante latino Nicky Jam. Ha partecipato come comparsa e ballerina in diversi video musicali, tra questi nel video del brano “Prisencolinensinainciusol” (con Roberto Bolle) di Adriano Celentano e Mina.

Convinta che il suo percorso fosse il canto intensifica gli studi in differenti stili: Hip-hop, RnB e Afrobeat.

Nel febbraio del 2017 ritorna in Africa per la prima volta nella sua vita per studiare la musica e la cultura africana, visitando il Burkina Faso, dove cultura e musica sono molto differenti rispetto a quella nigeriana, sua cultura d’origine. Humanroot ha così la possibilità di produrre due canzoni con i migliori compositori del paese e duettare con cantanti locali. Sempre in questa occasione si esibisce sul primo canale nazionale di riferimento, BF1, duettando con Franky Gold.

All'inizio del 2018 pubblica la canzone "Illusione Legale" presentata su Rai Uno e che riscuote un importante successo di critica.

Attualmente sta lavorando ad un altro singolo di prossima uscita.