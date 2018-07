Mercato del Carmine: Mia & Luca acoustic duo live

Venerdì 13 alle 21.00 un grande ritorno nella caratteristica piazza del Carmine, con l’esibizione di un grande duo acustico.

Stiamo parlando di Mia&Luca, lei con la sua calda e sempre potente voce scalderà la vostra serata, chiaramente accompagnata e supportata dalle note musicali della chitarra del grande Luca Borriello.

Il repertorio che proporranno vedrà come protagonisti i brani più importanti e famosi della musica internazionale, in versione unplugged e farà da cornice a una perfetta serata estiva, non solo a tempo di musica ma anche all’insegna del buon cibo, preparato sul momento, dal Mercato del Carmine.