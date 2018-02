I Meganoidi in concerto al Crazy Bull

Riparte “BangArang!”, la rassegna invernale targata Goa Boa, con il concerto di venerdì 16 febbraio 2018 dei Meganoidi, storico gruppo post-rock genovese. È il Crazy Bull di Sampierdarena (via Eustachio Degola 4r) la prima tappa del “Delirio Experience Tour”, che andrà a toccare anche città come Milano, Torino, Bologna e Roma.

Pubblicato a sei anni di distanza da “Welcome in Disagio”, “Delirio Experience” si avvicina idealmente ai primi lavori della band genovese, ma in una visione più “consapevole” e matura. Trentaquattro minuti che vedono alternarsi momenti di delirio «irriverente, fresco e colorato», a istanti di riflessioni sulla vita, come in “Gocce”: «quando ti ho visto - per la prima volta - ho visto davvero, quello che ero, sono e sarò». Tutto questo senza dimenticare uno dei mantra dei Meganoidi: l’autodeterminazione artistica («andare avanti, tornare indietro, rimanere fermi, respiri allineati in un’irregolarità perfetta, quello che ci aspetta, decideremo solo noi» in “Fra 20 anni fa”). Il video del primo singolo estratto, “Accade di là”, ha come protagonista Alessandro Bianchi, già al centro della clip di “Zeta Reticoli”, pezzo che li consacrò a livello internazionale nel 2003. Il “Delirio Experience Tour” dei Meganoidi (voce Davide di Muzio; tromba, chitarra e cori Luca Guercio; basso Jacco; chitarra Andrea Torretta; batteria Saverio Malaspina) partirà venerdì 16 febbraio al Crazy Bull di Sampierdarena, in corrispondenza dell’uscita negli store del disco (disponibile già da fine gennaio su Spotify).

Ad aprire il concerto Meganoidi saranno i Lenin!, complesso pop-punk e rock ‘n’ roll genovese. Le porte del Crazy Bull aprono alle 20, si inizia alle 21.30. I biglietti sono acquistabili sia online (https://www.goaboa.it/16-02-18-meganoidi-lenin/) sia in cassa la sera stessa. Ulteriori informazioni disponibili via telefono (3776983574), via mail (info@goaboa.it) e sull'evento Facebook (https://www.facebook.com/events/1899372106758032).