Max Gazzè canta i suoi più grandi successi al Goa Boa 2019

In occasione del Goa-Boa Festival, venerdì 19 luglio 2019 arriva Max Gazzè, dopo il successo del 2016 sempre al Porto Antico. In scaletta, per questo tour "On the road", le sue più belle canzoni di sempre.

Un grande concerto ed una scaletta basata sul suo scintillante repertorio che tanto ha significato per la musica italiana, dagli inizi alle ultime hit.

Insieme a lui, oltre a una particolarissima sezione fiati, i suoi fidi musicisti di sempre: Giorgio Baldi alla chitarra, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere e Max Dedo al trombone.