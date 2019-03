“Særa i euggi”: Marco Cambri in concerto al teatro San Gottardo

Il prossimo 2 marzo il cantautore ligure Marco Cambri presenterà l'ultimo album “Særa i euggi” al Teatro San Gottardo di Genova. “Særa i euggi”, pubblicato dall'etichetta discografica di Leivi OrangeHomeRecords, è un'opera inedita in dialetto genovese, fatta di immagini e poesia, di storie e suoni dal mondo, dove il cantautore rivive la sua terra, la sua infanzia, la quotidianità di quei momenti.

Sullo sfondo proprio l'entroterra ligure, la cultura contadina e matriarcale. “Sono canzoni di terra - dice Marco Cambri -, figlie di luoghi in cui il mare si vede da lontano e viene temuto. Mio padre, un marinaio, spesso mancava da casa ed ho vissuto fra le donne, forza della natura che emergono in questo album. Alla fine sono canzoni d'amore in senso lato”. “Særa i euggi” è un disco maturato col tempo, musicalmente contaminato, che attraversa i suoni sudamericani, lo swing, la world, le ballate, il Tango argentino e il sound manouche. Ma soprattutto è un lavoro che vuole farsi comprendere da un pubblico eterogeneo, anche quello poco avvezzo alla musicalità dialettale, nel rispetto sì della tradizione ma proiettato oltre una dimensione di usanze a volte bieche.

Sul palco del Teatro di San Gottardo con Marco Cambri, un ricco parterre di musicisti: Fabrizio Padoan al pianoforte, Marco Cravero alla chitarra, Filippo Gambetta all'organetto e al mandolino, Giorgio Bellia alla batteria, Francesco Olivieri al contrabasso e Simona Briozzo ai cori.

L'appuntamento ha inizio alle ore 21.