Manuel Agnelli degli Afterhours live per la preview del Goa Boa

Per la preview 2019 del Goa Boa, venerdì 19 aprile 2019 al Teatro della Tosse arriva "An evening with Manuel Agnelli", uno spettacolo unico che vedrà Manuel Agnelli in una versione intima e in un rapporto quasi confidenziale con il pubblico.

In scaletta, brani tratti dall’ormai trentennale repertorio degli Afterhours (di cui Agnelli è il frontman) in versioni totalmente inedite, si alterneranno a cover dense di significati per il suo percorso musicale, a brani strumentali di varia estrazione di genere e a quelle letture che hanno ispirato la sua poetica e i capisaldi del suo racconto.

Manuel Agnelli sarà accompagnato sul palco da Rodrigo D’Erasmo, violinista, polistrumentista e arrangiatore, suo sodale ormai da molti anni in numerosissimi progetti.

An evening with Manuel Agnelli sarà un’occasione irripetibile per ritrovare o scoprire un lato artisticamente più intimo di uno dei personaggi più iconici della contemporaneità musicale del nostro Paese.