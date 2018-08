Malvezzi in concerto ai Giardini Luzzati

Venerdì 31 agosto, alle ore 19, i Giardini Luzzati ospiteranno il concerto di Malvezzi.

Un po' cantautore, un po' pop, un po' rock, con una lunga esperienza musicale all'insegna della grinta e dell'inventiva, dell'invettiva e della fantasia, ritornelli per tornare bambini e ballate per prendere in giro la vita, Malvezzi fa della sua musica una ricerca mai finita.