Malika Ayane porta al Politeama il suo Domino Tour

Martedì 6 novembre 2018 alle ore 21 al Politeama Genovese arriva Malika Ayane con il suo concerto "Domino Tour". In scaletta i nuovi successi e quelli di sempre.

La cantautrice - celebre per successi del calibro di "Come foglie", "Tre cose", "E se poi" - torna sulla scena musicale dopo due anni di lavoro, e debutta con il nuovo singolo "Stracciabudella" in rotazione radiofonica dal 25 maggio.

I prezzi vanno da 32 a 45 euro.