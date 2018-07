Le Luci della Centrale Elettrica: il concerto alla Corte

Sabato 15 dicembre 2018 arriva presso il Teatro della Corte il concerto delle Luci della Centrale Elettrica, gruppo che quest'anno spegne 10 candeline.

Il tour nei teatri nasce apposta per festeggiare i dieci anni del progetto muiscale: in scaletta tutte le canzoni più belle dal 2008 al 2018, e poi letture e racconti dell'Italia vista dal finestrino per milioni di chilometri, tra la Via Emilia e la Via Lattea.

Sul palco con Vasco Brondi ci saranno Rodrigo D'Erasmo (violino), Andrea Faccioli (chitarre), Gabriele Lazzarotti (basso), Daniela Savoldi (violoncello) e Anselmo Luisi (percussioni).