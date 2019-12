Loredana Bertè in concerto al Politeama Genovese

Il 18 marzo 2020 Loredana Bertè porta il suo tour "LiBertè" al teatro Politeama Genovese.

In scaletta i successi di sempre e le nuove canzoni come quelle dell'ultimo album - anticipato dai singoli Maledetto luna-park e Babilonia - il primo dai tempi di Babybertè a contenere esclusivamente inediti. La produzione del disco è affidata a Luca Chiaravalli, mentre tra gli autori dei brani, oltre alla stessa Bertè, figurano i nomi di Ivano Fossati, Maurizio Piccoli, Fabio Ilacqua e Gerardo Pulli. Nella lista tracce dell’album appare inoltre il brano Non ti dico no, inciso in collaborazione con i Boomdabash e pubblicato nel loro album Barracuda.

Nell’Intro e nell’Outro dell’album sono presenti cori amatoriali di bambini e sono stati cosi spiegati dalla stessa Loredana Bertè in un’intervista rilasciata nei giorni di uscita dell’album:

In occasione della partecipazione della cantante al Festival di Sanremo 2019, l’album viene ripubblicato l’8 febbraio 2019 in una nuova versione contiene il brano sanremese Cosa ti aspetti da me, scritto da Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli, e due medley eseguiti dal vivo durante il tour dell’anno precedente; Cosa ti aspetti da me è stato pubblicato anche in formato 7″ in tiratura limitata.