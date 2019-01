I Ku.dA in concerto all'Angelo Azzurro Club

La band novarese Ku.dA formata da Christian "Peda"Castelletti, Luca Pasquino e Alex Canalla suonerà a Genova venerdì 25 gennaio presso L'Angelo Azzurro Club di via Borzoli 39, in apertura come supporter al cantautore Riccardo Romano che presenterà il nuovo album B612, opera rock tratta dal famoso romanzo " Il Piccolo Principe di Antoine de Saint - Exupéry.

I Ku.dA, già vincitori nazionali del contest rock Emergenza Festival e reduci di due puntate di X-Factor 10 (2016) porteranno per la prima volta in terrà genovese il loro pop-etnico

Inizio concerto ore 21.00.

Ingresso 10 euro, con tesserà FITEL obbligatoria.

Per prenotazione biglietti: chiamare +393392678324 oppure contattare Marina Montenobbio a bartemont@libero.it.