Joe T Vannelli & Friends ad Arenzano: concerto benefico dopo la mareggiata

Un segnale forte, un impegno doveroso e sentito verso la città di Arenzano, tra le più colpite dall’ultima devastante mareggiata del 30 ottobre scorso, hanno spinto il dj Joe T Vannelli a farsi promotore di un evento benefico per la cittadina ligure: “Joe T Vannelli & Friends for Arenzano”.

Il video, che è diventato virale sui social e sui media italiani, dei Bagni Maddalena investiti, insieme ai loro dipendenti, dall’ondata che ha devastato il locale e tutto il lungomare di Arenzano, non poteva lasciare immobile un sentimento di solidarietà e sostegno.

Da questo nasce la voglia di organizzare, insieme al Comune di Arenzano e all’Associazione Commercianti, un grande palco sul quale si esibiranno tanti artisti e dj.

Domenica 2 dicembre, dalle 18, sulla passeggiata di Arenzano verrà allestito un palco in prossimità dei Bagni Lido che vedrà live performance di grandi artisti della house music, hip-hop, rap e trap già conosciuti alla scena genovese e amati da un pubblico eterogeneo: Joe T Vannelli, Don Joe, Vannelli Bros, Bilogang, Demo, Young Slash, Mauro Miclini, Silvano del Gado, Twin Bross, Ala Voice, Fabio Franchini. Presentatore Niccolò Torielli delle Iene.

L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto all’Associazione Commercianti (CIV) danneggiati dalla mareggiata

«Dopo la tragedia del ponte Morandi e la mareggiata del 30 ottobre, mi sento di dare un messaggio di speranza e di energia positiva alla Liguria. Noi siamo qui, siamo a disposizione e vogliamo fare il possibile per portare un sorriso e un momento di spensieratezza a quanti parteciperanno all’evento. È un piacere per me utilizzare la musica e gli artisti per aiutare la città di Arenzano che da alcuni anni frequento e che rappresenta per me e la mia famiglia un luogo di bei ricordi che nessuna mareggiata potrà cancellare».

Con queste parole Joe T Vannelli spiega il motivo della sua presenza e ci rimanda all’appuntamento del 2 dicembre.