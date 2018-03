Jason Jeans e She Said What ai Giardini Luzzati

Venerdì 16 marzo 2018 a partire dalle 22 si esibiranno ai Giardini Luzzati Jason Jeans e She Said What.

Jason Jeans

Descrivere jason jeans in poche righe è alquanto difficile. Nato a Collepasso, salentino doc, sin dall'adolescenza mostra segni di ribellione verso il sistema, pur innamorato delle sue tradizioni, sentimenti che riversa in musica, specie quella del magico periodo sessanta/settanta, la sua grande passione. Studia a Bologna, città che lo forgia nello spirito molto profondamente, e forse anche il contrario...infatti non c'è nessuno a Bologna ancor ora a distanza di 15-20 anni che non si ricordi di jason jeans i suoi pantaloni a zampa e le sue mitiche band, Jason e le mucche pazze, i Babayaga, e i redivivi (e recidivi) Los Regis, forse il suo progetto meno psichedelico ma più riconosciuto in terra felsinea.

Dopo aver conseguito la laura al Dams con una tesi sul rock progressivo italiano, la svolta con l'inaspettato trasferimento in spagna, a barcelona, dove, dopo un po' di tentennamenti, decide di diventare anche lì un caposaldo della rimanenza locale, dedicandosi alla quotidiana attività di artista di strada, con l'invenzione geniale dell'uomo leopardo, un folletto starnazzante "in onda" tutti i giorni sulla cima del Park Guell.

Nel frattempo mai domo, continua con il progetto più acido della sua carriera musicale Heden'StarTrip già Startrip e JasonStartrip, cambiando svariate volte componenti, ma non perdendo la sua geniale linfa compositiva, e le performance uniche nel suo genere, movenze e stile che affondano nella notte della psichedelia degli anni d'oro.

She Said What?!

Riot girls duo, punkissime e senza peli sulla lingua, il loro disco parla della corrottissima, ma divertentissima, politica anni ottanta.

Il loro sogno è suonare ad Hammamet.