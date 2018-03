James Blunt in concerto al Porto Antico

Un altro grande concerto va ad aggiungersi a quelli previsti a Genova per l'estate 2018: questa volta si parla di James Blunt, che si esibirà al Porto Antico il 10 luglio. In scaletta, i successi di sempre le nuove canzoni dell'album "Afterlove".

Il cantautore britannico, classe 1974, nella sua carriera ha venduto 20 milioni di album e 23 milioni di singoli nel mondo. Tra i suoi brani di maggior successo, "High", "Postcards", "You're beautiful", "Goodbye my lover", "Love me better", "Bartender" e molti altri.

Il live - che si svolgerà esattamente all'Arena del Mare del Porto antico - è portato a Genova da DuemilaGrandiEventi.