A Hawk and A Hacksaw portano il loro folk pop all'Altrove

Giovedì 5 aprile 2018 tornano in Italia, dopo un'assenza di 5 anni, A Hawk and A Hacksaw, ovvero il duo composto da Jeremy Barnes (anche batterista dei Neutral Milk Hotel) e Heather Trost (che nel frattempo ha fatto anche uscire un notevole esordio solista).

Originari del New Mexico ma da sempre innamorati dei suoni e delle tradizioni est europee, A Hawk and A Hacksaw licenzierannnno a marzo 2018 "Forest Bathing", nuovo (e lungamente atteso) capitolo di una discografia che si era fermata al 2012 con il bellissimo "Shadows of Forgotten Ancestors", ispirato al capolavoro del cineasta armeno Paradjanov, peraltro da loro sonorizzato).

Iniziato come progetto solista nel 2000 dal fisarmonicista e batterista Jeremy Barnes (ex membro della indie rock band Neutral Milk Hotel), A Hawk and A Hacksaw diventa un duo nel 2004, in seguito all'incontro di Barnes con la violinista Heather Trost. La coppia inizia la sua avventura che li porta a Budapest, in Ungheria, dove vivono per due anni e dove collaborano e suonano con alcuni dei musicisti folk più popolari del paese (Fanfare Ciocarlia). Le successive tournée li portano negli Stati Uniti e in Europa, sia per conto proprio o assieme a grandi nomi del panorama musicale come Portishead, Calexico e i compaesani del New Mexico Beirut, consacrandoli vera e propria band di culto.

Hanno all'attivo quattro lp e un ep sulla prestigiosa label inglese Leaf e due lp (incluso l'ultimo) uscito sulla propria personale etichetta LM Duplication.