Concerto gratis di Antonella Ruggiero a Palazzo Ducale

Appuntamento da non perdere per tutti i fan di Antonella Ruggiero, che arriva a Genova martedì 24 settembre 2019 alle 21 per un concerto gratuito a Palazzo Ducale.

"Una voce una fisarmonica" vedrà la celebre cantante sul palco insieme a Renzo Ruggieri alla fisarmonica.

L'evento fa parte di "Accelerando - Arts and Music Festival" che ha l'obiettivo di portare sinergie artistiche e culturali delle Riviere Liguri.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.