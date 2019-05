Concerto Gospel nella Chiesa Evangelica Luterana di Nervi

Appuntamento da non perdere domenica 9 giugno a Nervi. Nella suggestiva cornice della Chiesa Evangelica Luterana in via Capolungo 18, si svolgerà il concerto Gospel del coro Sizohamba Gospel Choir con un ospite d'eccezione.

Sarà infatti Alberto Marsico ad accompagnare sulle note del suo organo Hammond le voci del coro diretto da Rosalba Miccoli. Il celebre musicista torinese, già pianista e tastierista, coltiva questa grande passione dal 1994 quando proprio a Genova seguì i seminari di Jack Mc Duff.

Da allora si sono susseguiti concerti in tutta Europa e nel mondo, prestigiose collaborazioni con i grandi del blues e numerose incisioni. L'appuntamento è alle ore 20,30.