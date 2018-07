Ghali in concerto all'RDS Stadium

Ghali, la nuova superstar della scena musicale italiana, porta all'RDS Stadium di Genova il 26 ottobre 2018 (ore 21) il primo tour che passerà per le più importanti arene indoor italiane. In scaletta, i successi più ascoltati e cantati dai fan.

Ghali nasce a Milano il 21 Maggio 1993, all'età di undici anni si trasferisce da via Padova con la famiglia nel quartiere di Baggio.

Nel 2011 insieme a Maite, Fawzy ed Er Nyah forma i Troupe D'elite e subito dopo la pubblicazione del loro primo video ufficiale riceve una chiamata dal rapper Fedez e il contratto con Tanta Roba.

Nello stesso anno viene pubblicato il primo singolo “Non capisco una mazza” sotto etichetta che riceve pochi consensi e tante critiche al punto che viene posticipata e poi congelata l'uscita dell'Ep in progetto.

Nel luglio 2013 esce Leader Mixtape in free download.

Nel 2014 dopo una serie di eventi il rapper milanese rescinde il contratto e con il gruppo pubblica l'Ep indipendente a Maggio sul portale Honiro.

Il 9 febbraio 2015 dopo una lunga pausa Ghali pubblica il singolo “Optional” in collaborazione con il produttore Charlie Charles con cui aveva già collaborato in passato per il singolo “Tupac e Biggie”.

La mossa si rivela vincente al punto che il pubblico risponde bene e i due decidono di pubblicare ad Aprile un secondo singolo “Cazzo Mene”che in meno di un anno esattamente a Dicembre poi raggiungerà il milione di visualizzazioni su Youtube.

In Estate pubblica due singoli, il primo “Mamma” con Fawzy ( ex membro e produttore dei Troupe D'elite) girato in Tunisia dal regista Alessandro Murdaca, il secondo “Voci” con Charlie Charles e Michel.

Alla fine del 2015 vengono pubblicati tre video girati da Alessandro Murdaca e Jamie Robert Othieno che ottengono ottime recensioni e ben presto ricevono un buonissimo riscontro su Youtube.

Nel mese di Ottobre “Non lo so” in collaborazione con il rapper ligure Izi e la produzione di Chris Nolan, a Novembre “Sempre Me” prodotta da Charlie Charles e a Dicembre “Marijuana” prodotta sempre da Charlie Charles che consacra il rapper milanese come una delle rivelazioni del 2015 nel panorama rap italiano.