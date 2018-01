Francesca Michielin live alla Feltrinelli

Lunedì 15 gennaio 2018, Francesca Michielin presenterà alla Feltrinelli di Genova il suo terzo lavoro in studio, "2640", che arriva dopo il succcesso di "Riflessi di me" e "di20". Non solo firmacopie: la cantante si esibirà anche in un breve show-case.

Di "2640" negli scorsi mesi sono già uscite due anticipazioni, "Vulcano" e "Io non abito al mare".

La cantante di Bassano del Grappa inoltre sta scaldando i motori anche per il suo tour 2018 nei club italiani, che partirà a marzo con l'anteprima di Parma.