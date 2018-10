Concerto per il 150esimo anniversario di fondazione dell'Istituto David Chiossone

L'Associazione Liguria Eventi é lieta di presentare l'esecuzione di alcuni brani tratti da "Il matrimonio per concorso" melodramma comico di Serafino Amedeo De Ferrari su libretto di David Chiossone e Domenico Bancalari, in occasione del 150o dalla Fondazione dell'Istituto David Chiossone.

I musicisti e i cantanti che si esibiranno saranno Alice Careddu, Giulia Filippi, Antonello Mannarino, Matteo Armanino,Gianmaria Patrone, accompagnati al pianoforte dalle Maestre Carla Casanova e Patrizia Priarone.

Questo evento é realizzato grazie al sostegno di Franco Ghisalberti, da sempre in prima linea per quanto riguarda l'opera e in particolare, l'opera legata a Genova. Sarà possibile scoprire molte informazioni interessanti sugli autori, il libretto, la storia e la musica racchiuse in questo melodramma.

Il Concerto si svolegerà alle ore 16 presso l'Auditorium G.Verdi dell'Istituto David Chiossone in Corso Armellini 11.

