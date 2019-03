I Fast Animals and Slow Kids al Goa Boa

Mercoledì 17 luglio 2019, nell'ambito del festival Goa Boa, si esibiranno i Fast Animals and Slow Kids, da Perugia a Genova.

I "Fask", dopo un ep e quattro album, hanno annunciato il loro attesissimo ritorno discografico con il singolo Non potrei mai e cosa niente affatto secondaria, considerando che il loro secondo i critici è probabilmente il miglior live rock che si è visto negli ultimi anni, la ripresa delle attività live.

Il nuovo singolo di Fast Animals and Slow Kids si chiama Non potrei mai, in uscita venerdì 29 marzo alle 00.00 per Warner Music Italy / Woodworm ed anticiperà il nuovo album dal titolo ancora top secret.

A suonare per i Fask, Aimone Romizi, voce e chitarra, Alessandro Guercini, chitarra, Jacopo Gigliotti, basso, e Alessio Mingoli, batteria.