Gli Ex-Otago in concerto all'RDS Stadium: «Vogliamo regalarvi uno splendido ricordo»

Dopo un anno di successi (che li ha visti tra l'altro debuttare al Festival di Sanremo con "Solo una canzone", e poi al concertone del Primo Maggio a Roma, senza contare le tappe in Italia con il tour "La notte chiama") gli Ex-Otago tornano a Genova con quello che definiscono il loro live più importante di sempre: l'appuntamento è il 15 febbraio 2020 presso l'RDS Stadium di Sampierdarena. E, per celebrare al meglio la loro città, il nome del concerto-evento non poteva essere più genovese: "Belin che bravi!"

«Questa di Genova è una tappa obbligata, perché la musica degli Ex-Otago parla da sempre di questi luoghi: non vediamo l’ora di far vivere Corochinato nella sua città di nascita, assieme a tutte le persone che ci hanno ispirato e che ne fanno parte. Sarà uno spettacolo unico, in cui uniremo tutte le meravigliose esperienze del tour primaverile ed estivo. Promettiamo di regalarvi uno splendido ricordo!» dicono i componenti della band.

Un sogno che si realizza dopo 17 anni

Quello del concerto all'RDS Stadium è un sogno che si realizza dopo 17 anni di carriera, un evento unico voluto dai ragazzi per festeggiare in casa, con tutti i loro fan e con tanti ospiti speciali, quest’anno straordinario che li ha consacrati al grande pubblico.

"Belìn che bravi": questo evento è sì la chiusura di un cerchio, ma va intesa con l’ironia genovese che da sempre contraddistingue la band, che dal febbraio 2019 ha ricevuto tantissimi riconoscimenti rimanendo sempre fedele al tipico stile Otago. La band rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo ha appassionato tutti, dal disco "Corochinato" con i singoli di successo "Tutto bene", "Questa notte", "Solo una canzone", "La notte chiama" feat IZI, al docu-film "Siamo come Genova"; dal tour autunnale con cui hanno riempito i club di tutta Italia, al bagno di folla del concerto del Primo Maggio a Roma.

In scaletta i grandi successi della band

Il live, organizzato da Magellano Concerti, chiuderà in bellezza questo progetto e sarà una vera e propria sorpresa per tutti. Una grande festa dove ci si scatenerà con i grandi classici della band, dalle hit più ballerine come "Tutto bene" e "Cinghiali incazzati" ai successi più romantici come "Solo una canzone", "Questa notte" e "Quando sono con te" certificato disco di platino.

I biglietti per la nuova data sono disponibili su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati dal 6 agosto.

Photo credits: Giulia Pistone (Facebook@Ex-Otago)