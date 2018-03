Live degli Eugenio in via di Gioia per le strade di Genova

Prima del concerto del 25 aprile, gli Eugenio in Via di Gioia regalano un mini-live per strada a Genova. Tutti sono invitati a portare amici, focaccia, pesto e tanta voglia di cantare.

Il raduno si terrà davanti a Rebelòt Genova in vico dei Garibaldi 11 R (traversa di via Luccoli), il negozio dove sono in vendita i biglietti per il concerto del 25 aprile.