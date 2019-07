Gli Easy Star All Stars portano a Genova i successi dei Pink Floyd in versione reggae

Mercoledì 31 luglio sul palco Piazza Delle Feste il gruppo statunitense degli Easy Star All Stars porta i più grandi successi dei Pink Floyd rivisitati in chiave reggae per un concerto decisamente particolare.

Nel 2019 in occasione del cinquantesimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna, gli Easy Star All Stars suoneranno dal vivo e per intero lo storico album Dub Side of the Moon, omaggio al celebre Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.

Easy Star All Stars è un gruppo di artisti reggae riuniti presso la comune etichetta discografica Easy Star Records, con sede a New York.

Sono noti principalmente per aver pubblicato album tributo di famosi dischi rock, riletti in chiave reggae/dub: Dub Side of the Moon, pubblicato nel 2003, tributo a The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, e Radiodread, pubblicato nel 2006, cover di OK Computer dei Radiohead. Hanno al loro attivo anche un disco di materiale originale, Until that Day, uscito nel 2008.