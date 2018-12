Concerto del duo 900 e del chitarrista flamenco Paco Chorobo

Ultimo appuntamento con la stagione Sei Corde al Castello. Sabato 19 e domenica 20 gennaio l'appuntamento è con il Duo 900, formato da Fabrizio Giudice alla chitarra e Gianluca Nicolini al flauto, e con il chitarrista flamenco Paco Chorobo.

Il Duo 900 celebrerà lungo tutto il 2019 l'anniversario dei trent'anni dalla sua formazione. Questo percorso partirà proprio con un concerto sabato 19 gennaio al Castello D'Albertis Museo delle Cutlure del Mondo alle ore 16.30. Il Duo eseguirà musiche di Bach, Mozart e Schubert.

Mentre il 20 gennaio il chitarrista flamenco Paco Chorobo terrà un concerto alle ore 16.30. Il Maestro Chorobo é un chitarrista e liutaio spagnolo, un appuntamento assolutamente nuovo e da non perdere. Ingresso per il singolo concerto é di 8 euro inclusivo di visita al Museo delle culture del mondo.

Il Duo 900 approfondirà il repertorio per questa formazione da camera attraverso una Masterclass che durerà tutto il giorno.

Inoltre, il Maestro Chorobo sarà a disposizione per tutti coloro che vogliono imparare le prime lezioni di flamenco e per chi invece vuole perfezionarsi.

Le iscrizioni sono aperte sia a allievi effettivi che uditori.

Le lezioni saranno di un'ora per ogni iscritto e si svolgeranno presso il Castello D'Albertis Museo delle Culture del Mondo in Corso Dogali 18.

Per info e costi della Masterclass contattare via e-mail:

seicordealcastelo@libero.it

gransonata@libero.it.

