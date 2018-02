Concerto all’ora del tè: non solo classica suite di quadri e musiche d’artista

Storie di musica che ci fanno riunire come davanti a uno stesso fuoco, regalandosi “coccole musicali” prima di un nuovo lunedì.

Sul palco: Luca Brignole – Compositore / Silvia Vignolo – Pianoforte / Masis Shahbazians - Violoncello.

Luca Brignole, talento emergente direttamente dalle fucine di Genova e Piacenza conduce un oshow davvero speciale, incentrato sull’aspetto sinestetico della musica, dove si cercherà di indagare il rapporto da sempre esistente con l’arte figurativa. Rapporto che talvolta rimane sottotraccia e talvolta emerge nel corso della storia, ma che sicuramente spicca in modo evidente nei brani del programma di questa serata, ispirati e scritti con precisi riferimenti a quadri di Maria Cristina Rumi e Raimondo Sirotti. Per questo motivo, i quadri verranno proiettati in sala durante l’esecuzione.

A inframezzare le composizioni originali c’è poi la Sonatina per violoncello e pianoforte di P. Hindemith, un pezzo che non si ascolta spesso e che, anche se non legato direttamente a un’opera pittorica in particolare, risveglia nell’ascoltatore un certo senso immaginifico, vuoi per il suo carattere evocativo, vuoi per una scrittura attenta agli impasti “cromatici” dei suoni.

A dare la “voce” al compositore ci sono: Silvia Vignolo, al pianoforte, di comprovato talento e versatilità maturati in contesti italiani ed esteri e, al violoncello, Masis Shahbazians, vincitore di numerosi concorsi con alle spalle varie esperienze cameristiche e orchestrali.