"Celebriamo in Risonanza" con le Choroagogo

L'associazione Meridiana vuole ringraziare tutti i suoi soci e gli operatori per quest'anno pieno di iniziative, condivisione e crescita. E dunque organizza un concerto per festeggiare tutti insieme, la sera del 21 dicembre alle 18,30 presso la sede di via Casaregis 38/3.

A suonare, le Choroagogo, che avvolgeranno il pubblico con la sonorità della musica choro, che aggrega e coinvolge, nata nelle favelas brasiliane e diffusa poi in tutto il mondo. Sul palco, Paola Gocilli (mandolino), Irene Mancini (chitarra) e Catalina Wenulaf (pandeiro).

L'evento è gratuito, chi vuole può portare cibo e bevande da condividere.

La prenotazione è gradita (3477941027).