Nella Chiesa di San Matteo il concerto di chiusura del Festival Organistico Internazionale

La XX edizione del Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” promosso dall’Associazione culturale “Rapallo Musica” è giunta alla sua conclusione. Il concerto di chiusura della rassegna si terrà mercoledì 5 settembre, alle 21.15, presso l’Abbazia di S. Matteo di Genova. Sarà protagonista dell’evento il concertista tedesco Wolfgang Zerer, docente presso l’Università di musica e teatro di Amburgo e la Schola Cantorum di Basilea. Si tratterà di una magnifica occasione per ascoltare il prezioso organo storico “Antonio Alari” (1773) in un vasto repertorio pensato appositamente per esaltarne le caratteristiche timbriche. L’ingresso al concerto è libero e gratuito.

Il Festival, partito da Bordighera il 22 luglio, ha interessato complessivamente ventidue comuni, di cui diciotto in Liguria e quattro in Valle d’Aosta. La manifestazione, infatti, da quest’anno ha aderito al progetto F.O.N.O. – Festival Organistico del Nord Ovest, che ha affiancato ai tradizionali concerti in Liguria diversi appuntamenti in Valle d’Aosta.

In pieno accordo con le finalità dell’associazione, la rassegna ha proposto all’attenzione degli spettatori un cartellone di concerti ricco e variegato, composto sia da giovani concertisti che da alcuni tra gli artisti di maggior spicco della scena concertistica internazionale, in rappresentanza delle diverse scuole interpretative. Hanno partecipato alla rassegna complessivamente 48 strumentisti e 11 cantanti.

La manifestazione, che anche quest’anno ha riscontrato un grande successo di pubblico e di critica, raggiungendo gli oltre 3 mila spettatori, si è svolta grazie al sostegno economico della Compagnia di San Paolo di Torino e si avvalsa del contributo di Latte Tigullio–Centro Latte Rapallo, Coop Liguria e del patrocinio di Regione Liguria, Comuni sedi delle manifestazioni, Camera di Commercio di Genova e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.