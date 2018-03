Concerto Sinfonico al Carlo Felice: dirige Alessandro Cadario

La Stagione Sinfonica del Teatro Carlo Felice prosegue Venerdì 2 marzo, alle ore 20.30, con il decimo concerto sinfonico, in cui troviamo sul podio, a dirigere l’Orchestra del Teatro Carlo Felice, Alessandro Cadario, giovane direttore che si sta rapidamente affermando come uno dei più promettenti della nuova generazione, sia nel repertorio classico che in quello moderno e contemporaneo.

Il programma, costituito da due classici e una novità assoluta, è alquanto stimolante. In apertura, l’Idillio di Sigfrido di Richard Wagner, pagina serena e vibrante per piccola orchestra composta dall’autore nel 1870 per festeggiare la nascita del figlio Siegfried; segue un brano in prima esecuzione assoluta, commissionato dal Teatro Carlo Felice: “From Depth to Deepness” per fagotto, orchestra e live electronic di Ivan Fedele, un lavoro di grande suggestione che sviluppa musicalmente il concetto di “profondità” in ogni sua accezione, da quella fisica a quella spirituale; solista, Paolo Carlini, uno dei maggiori fagottisti viventi, dedicatorio di opere da parte dei più importanti compositori del nostro tempo. In conclusione, la Sinfonia n. 5 in Si bemolle maggiore D 485 di Franz Schubert, composizione datata 1816, gioiello di leggiadria ed eleganza degno delle sinfonie mozartiane.

Alle ore 19.30 presso il foyer del Teatro, in collaborazione con l’Associazione Teatro Carlo Felice, il M° Alessandro Cadario terrà una breve conferenza introduttiva riservata a tutti i possessori di biglietto o di abbonamento.