Il live di Carl Brave scalda il Politeama

Il rapper, cantautore e produttore discografico Carl Brave - all'anagrafe Carlo Luigi Coraggio - si esibirà a Genova mercoledì 13 marzo 2019. L'appuntamento è a partire dalle 20 al Politeama.

Continua così il tour italiano di Brave che porta nei principali teatri della penisola il suo album "After".

«L’idea di un tour a teatro - commenta l'artista sui social - è nata da un’esigenza che si stava facendo sempre più presente: il mio bisogno di instaurare con chi viene ad ascoltarci un rapporto più diretto, confidenziale, intimo. Ho bisogno di vedere uno ad uno chi viene ad ascoltarmi, voglio vederli vicino, leggere sul loro viso cosa provano, le loro sensazioni. Instaurare durante il concerto un rapporto personale, diretto, affettivo e intenso. Un rapporto che solo il teatro riesce a creare con la sua atmosfera magica. Voglio far risaltare i miei testi, dare spazio alle immagini, suonare e cantare in ‘acustico’ davanti ad un pubblico inevitabilmente più esigente; sarà una bella sfida per me e i musicisti affrontare il palco sperimentando e condividendo questo nuovo mood».