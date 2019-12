Concerto di Capodanno 2020 al Carlo Felice

Torna l'immancabile Concerto di Capodanno al teatro Carlo Felice di Genova.

L'appuntamento è alle ore 16: sul palco Janoska Ensemble e l'Orchestra del Teatro Carlo Felice.

La formazione del gruppo comprende Ondrej Jánoška (violino), Roman Jánoška (violino), Frantisek Jánoška (pianoforte), Julius Darvas (contrabbasso) e Jurek Dybal (direttore).

Lo stile dello Janoska Ensemble è caratterizzato da un’originale combinazione di musica tzigana, jazz e tango, condita con un pizzico di pop. La loro formazione è composta da tre fratelli di Bratislava: Ondrej e Roman, violinisti, František, pianista, e dal cognato di Costanza Julius Darvas contrabbassista, cui si aggiunge per questo appuntamento un altro fratello: Arpád Jánoška alla voce. L’Ensemble si è rapidamente imposto sulla scena internazionale grazie alla loro maestria tecnica e alla straordinaria esuberanza musicale. Con loro, insieme all’Orchestra del Teatro Carlo Felice, si apre il 2020 in musica con il Concerto del 1° gennaio. Il loro talento vi stupirà e il divertimento è assicurato. Sentirete dei valzer, ma non i soliti!