Concerto benefico per i cani guida Lions

Domenica 13 maggio ore 17,30 a Santa Margherita Ligure si terrà il concerto "La Fedele Guida di una Voce" per la raccolta fondi per il finanziamento di un cane guida Lions per non vedenti.

Ivan Ayon Rivas, un brillante giovane tenore che sta già facendo il giro del mondo, vincitore, tra gli altri, del premio Pavarotti 2015 e premio Etta Limiti 2015, si è reso disponibile per il recital organizzato dal Leo club. Da non perdere l'occasione di ascoltare ottima musica e fare beneficenza allo stesso tempo.Il programma prevede alcuni dei pezzi più famosi dell'opera lirica,ma non solo! Il biglietto intero costa 25€,ma per gli studenti e under 26 ,invece, solo 15€.

L'evento si terrà presso l'ex Cinema Lux di S. Margherita lig.(ge) in via della Vittoria 1. info e biglietti 3462853831 oppure 3409809549

