Sabato sera al Bonfim di Nervi con i Permanent, tribute band dei Joy Division

Sabato 12 maggio 2018 al Bonfim 2.0 di Genova Nervi (passeggiata Anita Garibaldi, 25r), dalle ore 21.30, serata tributo ai Joy Division con i Permanent, la più illustre cover band italiana del gruppo di Ian Curtis, proprio nella settimana in cui si commemora la scomparsa dell’indimenticato frontman della band inglese, morto suicida nel 1980 a soli 23 anni.

La serata, organizzata dal collettivo Punk Is Dad in collaborazione con Bonfim 2.0 e Synthottanta, porterà per la prima volta a Genova i Permanent, per una serata interamente dedicata ai suoni, ai testi ed alle atmosfere di uno dei gruppi più influenti della musica post punk e new wave di fine anni Settanta. La band, che deve il suo nome al sesto disco dei Joy Division, dove sono raccolte hit come “Love Will Tear Us Apart”, “She's Lost Control” e “Atmosphere”, si è formata nel 2016 in Veneto ed è composta da Agostino (basso), Alex (batteria), Alice (tastiere e cori), Cosimo (chitarra) e Nick (voce). Orientati fin da subito a omaggiare la band che ha segnato per sempre diverse correnti del rock alternativo, i Permanent in breve tempo si fanno conoscere sia attraverso i social network sia attraverso il passaparola dei tanti appassionati, suonando in locali e sale concerti punti di riferimento per la musica rock in Veneto e riuscendo, dopo appena un anno dalla prima prova in sala, anche a fare date in noti locali della scena dark wave nel resto dell’Italia.

Dopo il live, dj set al 100% in vinile a cura di Punk Is Dad. Punk is Dadè un collettivo di dj che spazia dalla new wave al glam rock composto da Charlie, Alfredo Biagini e Renato Rec: comune denominatore è un dj set di musica post punk e new wave suonata solo su vinile, con incursioni nella musica elettronica.

L’ingresso al concerto è libero, dalle 21 possibilità di apericena a 15 euro. Data la capienza limitata, è consigliato prenotare. Per info e prenotazioni: 0103209612, 3383289675.