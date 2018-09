Ponte Morandi: i Buio Pesto in concerto per Genova

Sabato 22 settembre 2018 alle ore 21 si svolgerà un grande concerto dei Buio Pesto presso l'RDS Stadium. L'evento è benefico e servirà ad aiutare Genova a rialzarsi dopo il crollo del Ponte Morandi. Il costo del biglietto è di 12 euro.

Come ogni anno, i Buio Pesto chiudono il loro tour estivo con un grande concerto benefico. I proventi del concerto, in calendario sin dall’inizio del tour, al netto di ogni spesa sarebbero stati devoluti come di consueto al progetto Ambulanza Verde, ma a seguito del crollo del ponte Morandi i Buio Pesto hanno deciso di devolvere l’incasso alla Croce Rossa di Genova, che stabilirà dove indirizzarlo a seconda delle necessità anche di tutti coloro che sono stati coinvolti nella tragedia del 14 agosto.

La manifestazione è patrocinata da Comune di Genova, Regione Liguria e S.I.A.E. Quest’ultima, come già fece in occasione dell’alluvione del 2014, effettuerà una donazione autonoma (con destinazione ancora da stabilire) e presenzierà al concerto per annunciarne i dettagli.

Infine sarà importante l’appoggio della Nazionale Italiana Cantanti, che proprio a Genova il 30 maggio scorso ha effettuato la 27° Partita del Cuore. La NIC sosterrà la causa promozionalmente e convoglierà le donazioni all’istituto bancario Credit Agricole, il quale farà da punto di raccolta centrale per tutte le donazioni. Nei prossimi giorni verrà comunicato l’IBAN al quale poter effettuare donazioni spontanee.

Sono previsti alcuni ospiti a sorpresa e Regione Liguria consegnerà, in occasione del concerto, ai Buio Pesto il Disco di Platino alla Carriera, per le 100.000 copie vendute dei loro dischi dal 1990 ad oggi.

A Genova con l'autobus Verde

Per l'occasione, sarà attivato l'Autobus Verde per arrivare a Genova partendo dal ponente ligure. Ecco le partenze:

15,40 da Ventimiglia (parcheggio RT)

16,00 Bordighera (cinema Zeni)

16,20 Sanremo (ex stazione FS)

16,25 Sanremo (zona San Martino)

16,40 Arma Taggia (zona autostrada)

16,55 Casello Imperia Ovest

17,20 Casello Albenga

17,30 Casello Pietra Ligure

17,55 Autogrill casello autostrada Savona

Il costo del viaggio è di 20 euro.

Info: 3458517448