"Resistenza Pop": Gian Piero Alloisio in concerto per la Benedicta

Gian Piero Alloisio in "Resistenza Pop" per la Benedicta, domenica 31 marzo ore 18 e 30 a La Claque. Ingresso libero.

In occasione del 75esimo anniversario dell’eccidio nazi-fascista della Benedicta (la più grande strage di partigiani combattenti) il cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, su invito dell’Associazione Memoria della Benedicta e del suo nuovo Presidente Daniele Borioli, presenta in concerto il suo cd+dvd “Resistenza Pop”.

Nato dagli spettacoli di teatro-canzone (Aria di libertà, Luigi è stanco, Ragazze Coraggio) che Alloisio, figlio e nipote di partigiani, porta nelle scuole e nei comuni della Liguria e del Piemonte dal 2015, “Resistenza Pop” è composto da 13 canzoni, 5 storie partigiane e 3 videoclip.

Il cd contiene classici rivisitati in chiave rock come “Auschwitz” di Francesco Guccini o “La libertà” di Giorgio Gaber, canzoni partigiane riscoperte, come “Dalle belle città” (nata alla Benedicta) o “La Badoglieide”, e brani inediti su temi d’attualità. Tra questi, la comica e spietata “Eia Eia Trallallà”, che Alloisio ha dedicato ai rigurgiti dell’ideologia nazi fascista, la canzone-manifesto “Tieni duro”, “Jeans e Chador” (con musica inedita di Umberto Bindi) che racconta la fatica e la speranza di una “nuova italiana” e l’apparentemente incongrua ma essenziale “Chiara Luce”.

Il dvd contiene cinque storie partigiane - eroiche, commoventi, emozionanti -raccontate dagli stessi protagonisti e tre videoclip. Un docufilm, anche musicale, per raccontare con linguaggi nuovi il nostro passato.

“Resistenza Pop”, stampato e distribuito da Edel, è stato realizzato grazie al sostegno di Coop Liguria, Città di Ovada e Associazione Memoria della Benedicta.

Lo spettacolo, a ingresso libero, è dedicato a don Gian Piero Armano che è stato per anni, fino alla sua prematura scomparsa nel 2018, l’animatore infaticabile dell’Associazione Memoria della Benedicta.

Allo spettacolo saranno presenti l'ANPI provinciale di Genova, l'ILSREC, il Coordinamento genovese di Libera, l'UDI. Stiamo raccogliendo nuove adesioni. Per info: ATID cell. 3804522189 infoatid@gmail.com www.gianpieroalloisio.it