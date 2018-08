Omaggio ai Beatles con i Beatbox a Riva Trigoso

Sabato 11 agosto, alle ore 21,30 presso il bar 4 Venti del Borgo di Renà, in via Amerigo Vespucci a Riva Trigoso, arrivano i Beatbox per un tributo ai Beatles.

Nulla, nei concerti dei Beatbox, è lasciato al caso: dalla strumentazione, identica a quella usata dai Fab Four nei loro storici concerti, ai vestiti, confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò per la tournée americana dei Beatles.

In scaletta, successi che hanno segnato la storia della musica come Love me do, She loves you, A hard day's night, Yesterday, Hello Goodbye, Hey Jude, e tanti altri.

Il concerto ha ottenuto il patrocinio del Comune di Sestri Levante, ed è stato organizzato in collaborazione con il Civ di Riva Trigoso.