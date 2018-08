Armando Corsi e Mauro Culotta live al Rodizio del Pian dei Grilli

Venerdì 10 agosto lo storico locale di Fraconalto, il Rodizio del Pian dei Grilli ospiterà due indiscussi maestri del panorama musicale italiano e non solo: Armando Corsi e Mauro Culotta.

La serata sarà particolarmente significativa perchè vedrà nascere questo bellissimo connubio che darà il via ad una collaborazione inedita tra i due musicisti che prossimante saranno impegnati in un nuovo ambizioso progetto.

Pur conoscendosi da molto tempo, Corsi e Culotta non avevano mai prima d’ora collaborato ne suonato insieme, si tratterà quindi di un evento unico, assolutamente imperdibile.

In occasione della serata al Rodizio del Pian dei Grilli, i due si esibiranno e interpreteranno pezzi di loro composizione e di autori nazionali e internazionali.

Prima dello spettacolo, caratteristica cena brasiliana della migliore qualità con Rodizio e Churrasco per prenotazioni 010 9693928

Armando Corsi

La carriera musicale di Armando Corsi musicista, chitarrista e compositore, inizia oltre quarant’anni fa nelle vecchie osterie genovesi passando attraverso l’America Latina con le grandi compagnie di navi da crociera per giungere poi a collaborazioni straordinarie con Paco De Lucia, Eric Marienthal, Anna Oxa, Ivano Fossati è molti altri ancora....

Nel 2000 esce ‘Duende’ in collaborazione con il grande Beppe Quirici con il quale continuerà insieme ad altri nomi di artisti genovesi quali Bruno Lazio, Marci Fadda... i suoi progetti tra i quali nel 2006 ‘Buona Suerte’, nel 2008 ‘La via dell’Amore’, nel 2010 ‘Alma’....

Premiato al Premio Tenco, tra le sue collaborazioni non possiamo dimenticare quelle con la grande cantautrice genovese Roberta Alloisio.

Mauro Culotta

Di Mauro Culotta, musicista e compositore si può dire che la musica fa parte della sua vita da sempre. Fin da piccolo il papà musicista Francesco lo ha trasportato in questo fantastico mondo...ma sarà solo dopo ‘il fenomeno Beatles’ che in Mauro nascerà la vera passione per la musica ed in particolare per lo strumento che ancora oggi lo distingue, ‘la chitarra’.

Appena ragazzo Mauro comincia a suonare e insieme ad altri musicisti fonda diversi gruppi musicali con i quali intraprende le sue prime esperienze, riscuotendo consensi in tantissimi locali di Genova per poi giungere nel 1972 al suo primo successo con la vittoria al Cantagiro con il brano ‘Per chi’ suonato con i Gens.

Da lì in poi nella sua lunga carriera suonerà con i grandi della musica italiana quali: Umberto Bindi, Mia Martini, Ivano Fossati, Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Eros Ramazzotti e altri...nonostante i numerosi impegni di lavoro, in Mauro nasce il desiderio di comporre musica e nel tempo i suoi brani verranno scelti da alcuni cantanti italiani tra cui la grande ‘Mina’ con la quale la collaborazione inizia nel 1993 con il brano ‘Ti accompagnerò’ pubblicato nell’album ‘Lochness’ . Non in ultimo, Mina e Celentano scelgono il brano ‘Ti lascio amore’ pubblicato nel loro album ‘Le migliori’.