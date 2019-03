Sei corde al castello: concerto del chitarrista Andres Nájera

Riparte l'attività di Sei Corde al Castello con il concerto del chitarrista messicano Andrés Nájera.

Vincitore di numerosi concorsi in tutto il Messico, Andres Nájera proporrà un affascinante programma da concerto partendo dalla Suite in Mi maggiore BWV 1006a di J.S.Bach sino alla musica di autori latino americani come A.Barrios e M.Ponce.

Concerto alle ore 16.30.

Ingresso 8€ inclusivo di entrata al Castello D'Albertis - Museo delle culture del mondo