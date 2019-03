Think of two: Andrea Pozza meets Marco Bianchi

Sabato 16 Marzo 2019 alle ore 22 presso il Count Basie arriva "Think of Two", spettacolo con Andrea Pozza e Marco Bianchi. Ingresso 12 euro con tessera Arci.

Due generazioni a confronto. Due strumenti simili ma dalle sonorità estremamente differenti. Melodici e percussivi al tempo stesso. “Think of Two”, parafrasando il brano di Monk (Think Of One), è un dialogo tra tastiere e tra due musicisti di esperienza: Andrea Pozza al pianoforte e Marco Bianchi al vibrafono.

Ad accomunarli è la passione per tanti grandi compositori come Bud Powell, Thelonious Monk, Fats Waller, Duke Ellington, Chic Corea, Herbie Hancock, Mulgrew Miller i cui brani, insieme a composizioni originali, saranno il “terreno di gioco” dei due protagonisti della serata: il pianoforte e il vibrafono.

Andrea Pozza - Pianoforte

Marco Bianchi - Vibrafono

