Ainè arriva a La Claque per la rassegna "Bangarang!"

Domenica 24 marzo 2019 alle 21 a La Claque arriva Ainè, in occasione della rassegna "Bangarang!", per presentare il nuovo album "Niente di me". Nell'ultimo lavoro, i due featuring di Willie Peyote e Mecna.

Ainè è uno dei nomi più promettenti e autentici del pop italiano di nuova generazione: la data genovese accenderà i riflettori sul nuovo album anticipato dai singoli "Ormai" e "Solo un po'".

Ainè ha dimostrato in questi mesi di essere tra gli artisti più apprezzati della nuova scena pop italiana, anche grazie alla collaborazione con Giorgia nel nuovo album della cantante "Pop Heart".

"Niente di me" segna un passaggio netto tra il passato e un nuovo percorso creativo in cui l’artista si racconta a 360 gradi componendo e scrivendo in toto questo lavoro, impreziosito dai featuring con Willie Peyote in “Parlo piano” e Mecna in “Mostri”.