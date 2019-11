Sei Corde al Castello: concerto di Abel Velasquez Zavaleta

Martedì 19, il protagonista é Abel Velasquez Zavaleta, tra i più importanti concertisti di chitarra peruviani. Fa parte dell'ensemble di strumenti tradizionali del Perù e svolge attività concertistica in Spagna, Germania, Francia, Italia, Argentina, Cile.

I programma proposto affronta due stili differenti ma entrambi rappresentativi della cultura peruviana. Il primo ripercorre il percorso dei repertori e degli strumenti musicali europei che sono entrati a far parte della cultura sudamericana lasciandosi contaminare dal linguaggio musicale popolare, come ad esempio la musica di Baltazar Jaime Martínez Compañon, vescovo spagnolo vissuto per la maggior parte della sua vita in Sud America, che collega lo stile barocco europeo alla musica popolare.

Il secondo stile invece é quello della pura tradizione popolare, tradotta e riarrangiata per essere eseguita e suonata in ogni parte del mondo. Ogni pezzo richiama aspetti naturalistici e della vita comune, come momenti di festa o melodie tradizionali.

Il prezzo del biglietto é di 8 euro. Ingresso ridotto 4.50€ per i soci dell'Associazione Gran Sonata.

Concerto in collaborazione con il Consolato del Perù a Genova e l'associazione Co.Li.Do.Lat.

Prossimo concerto domenica 15 dicembre ore 16.30 con Un Concerto per Venere a cura dell'Associazione Gran Sonata