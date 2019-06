Genoa International Music Youth Festival: Abbraccio Pop-Sinfonico

In occasione della Festa della Musica, martedì 18 giugno andrà in scena un Abbraccio Pop-Sinfonico, dedicato a questa forma d’arte, capace di comunicare con tutti i popoli attraverso un linguaggio universale e di interagire tra i suoi stessi generi.

Le artiste del Alter Echo String Quartet accompagneranno il pubblico in un vero e proprio viaggio musicale nel tempo, con un programma vario ed originale dal titolo “BaRock” dal Barocco al Rock.

Da Vivaldi a Lady Gaga, da Bach ai Led Zeppelin, passando per musiche da film, tanghi e Rondò Veneziano con sonorità, adattamenti e arrangiamenti che esaltano e valorizzano al massimo la raffinata forma del quartetto d’archi interagendo anche con il pubblico e coinvolgendolo in maniera ironica, una passeggiata divertente nel tempo della musica.

Il Quartetto nasce sui palchi prestigiosi della lunga tournée Opera Seconda dei Pooh. Dopo aver girato l'Italia con grandi artisti come: Andrea Bocelli, Sting, Mario Biondi, Roby Fachinetti, Francesco De Gregori, Giovanni Allevi, Morgan, Francesco Renga, Raphael Gualazzi, Baustelle, PFM, Massimo Ranieri, Jerry Calà, Gigi Proietti, ospiti d’onore per eventi Dolce&Gabbana, Gucci Italia, Bulgari, Porsche, Mercedes, spot TIM 2017, Zurich Connect e Innova Finance. Hanno deciso di proporre la formazione classica da camera per eccellenza al servizio della musica pop, diventando un punto di riferimento crossover nel panorama italiano.

Marta Taddei - I Violino

Violinista, turnista e musicista di professione dal 2000, ha conseguito il Diploma Accademico di II livello ad indirizzo solistico/cameristico con il massimo dei voti al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova.

Nel corso della sua carriera ha suonato con le più importanti Orchestre italiane da camera e sinfoniche.

Ha collaborato con artisti pop/rock di fama internazionale e dal 2011 è il primo violino del quartetto Alter Echo.

Noemi Kamaras - II Violino

Dopo aver frequentato il Conservatorio Bèla Bartòk di Budapest, ottiene il diploma di Laurea dello strumento con il massimo dei voti presso l'Accademia di Musica Ferenc Liszt. Ha suonato in molti paesi europei con le più prestigiose Orchestre ungheresi e italiane.

Oltre ad essersi esibita con formazioni classiche, ha anche partecipato ai tour di artisti pop/rock di livello internazionale.

Roberta Ardito - Viola

Inizia giovanissima lo studio del violino per dedicarsi poi alla viola, strumento al quale si appassiona e con cui si diploma brillantemente presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari.

Personalità musicale eclettica si dedica, fin dall' inizio della sua carriera, a diverse forme e generi musicali, spaziando dalla musica classica cameristica al jazz, dal pop al country.

Dopo essersi esibita con, orchestre di fama internazionale e partecipato ai tour di artisti pop/rock su Palchi prestigiosi. Nel 2011 fonda, insieme alla sua collega Marta Taddei, l'Alter Echo String Quartet.

Giulia Gatti - Violoncello

Diplomata in Violoncello presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova. Con l’orchestra del Conservatorio ha suonato in occasione di Liuteria Festival di Cremona e in sale prestigiose quali il Teatro Carlo Felice e Sala Verdi del Conservatorio di Milano.

Ha suonato in diverse formazioni orchestrali e da camera, e in numerose occasioni come solista. Dal 2017 è violoncellista del quartetto Alter Echo.

Il GIMYF nasce da un’idea dell’Associazione Internazionale delle Culture Unite (AICU), per volontà del direttore d’orchestra il M° Lorenzo Tazzieri e Alberto Macrì e realizzata grazie alla coorganizzazione con il Comune di Genova e alla collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Porto Antico Eventi.

La prima edizione del Genoa International Music Youth Festival (GIMYF) si concluderà il lunedì 29 luglio, con il Gran Galà Lirico, con alcuni dei migliori solisti provenienti dalla Korea, in occasione della rassegna Genova Porto Antico EstateSpettacolo.