Coez torna a Genova: il tour estivo passa dal Porto Antico

Nel 2017 il debutto ligure al Crazy Bull, nel 2018 l’esibizione sul palco del GoaBoa Festival, nel 2019, anno della sua consacrazione a livello internazionale, una pausa, nel 2020 il ritorno in Liguria: Coez, all’anagrafe Silvano Albanese, torna a Genova per un concerto attesissimo all’Arena del Mare del Porto Antico, unica tappa ligure del tour che lo porterà in tutta Italia.

L’appuntamento con il sound del cantautore “un po’ rap, un po’ pop” è per il 4 luglio, seconda tappa dopo quella del 26 giugno a Legnano: Coez salirà sul palco per esibirsi sulle note di successi come “È sempre bello” (titolo dell’album uscito a marzo 2019), “Domenica” e “La tua canzone”.

Coez, fresco di esibizione al 70esimo Festival di Sanremo (dove tifava per quello che è stato poi eletto vincitore, Diodato), è anche il primo artista italiano ad avere registrato un singolo negli Abbey Road Studios di Spotify per lanciare gli Spotofy Singles in Italia: per l’occasione ha registrato una versione inedita di “La tua canzone”, e una cover di “Via” di Claudio Baglioni.